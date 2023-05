Luzern hat ein paar Namens-Exoten zu bieten

In Luzern werden die Babynamen ebenfalls über die Jahre durchschnittlich immer kürzer. Allerdings haben Eltern aus der Stadt Luzern ganz eigene Namens-Vorlieben. Dies zeigt sich in den Top 3. Auf den Spitzenplätzen in Luzern findet sich jeweils ein Exot, der es in anderen Städten nicht aufs Podest geschafft hat. Bei den Mädchen ist dies der Vornamen Zoe, der in unterschiedlichen Schreibweisen der beliebteste Mädchenname für Neugeborene in Luzern ist. Auf dem zweiten Platz folgt der Name Sofia, drittplatziert sind die Namen Emma und Nora (ebenfalls alle in unterschiedlichen Schreibweisen, die hier einsehbar sind).