Von Vorschriften bezüglich der Weihnachtsgeschenke rät die Pro Senectute klar ab. «Es spricht aber nichts gegen einen gut gemeinten Hinweis», so Kistler. Denn gerade Grosseltern, die nicht am Alltag ihrer Enkelkinder teilhaben, können deren Entwicklungsstand unterschätzen. Es mache Sinn, den Grosseltern mitzuteilen, welche Interessen das Kind gerade hat, welche Kleidergrösse es trägt, welches seine Lieblingsfarbe oder sein Liebingstier ist. Und vor allem: Was sich das Kind sehnlich wünscht. Statt klarer Vorgaben und Forderungen empfiehlen die Fachleute psychologisches Geschick. «Mit einem wohlwollenden Vorschlag auf die Grosseltern zuzugehen, ist ein guter Ansatz», sagt Kistler.