Stechmückengift besteht aus Eiweiss, dieses zerfällt durch Wärme. Bereits ca. 45 Grad Celsius reichen aus. Wer also frisch gestochen wurde, kann einen von der Sonne gewärmten Stein auf den Stich drücken. Allerdings sollten Kinder das immer selber machen, so fühlen sie genau, wie viel Wärme sie auf der Haut ertragen und es kann nicht zu Verbrennungen kommen.

Auch Kälte hilft: Wer etwas Kühles zur Hand hat, kann dies auf den Stich drücken. Kälte sorgt dafür, dass wir den Juckreiz weniger spüren und die Schwellung abklingt.

Auch Säure hilft, das Gift in Schach zu halten. Zitronensaft oder Essig drauf tröpfeln und einreiben, schon lässt der Juckreiz nach.

Es geht aber noch einfacher: Juckt ein Mückenstich, kann man etwas eigene Spucke drauf schmieren und eintrocknen lassen. Linderung und ein angenehmer Kühleffekt treten.

Auf einen juckenden Mückenstich kann man auch ein Stück frisch geschnittene Zwiebel legen. Der Schwefel im Zwiebelsaft wirkt antibakteriell und lindert den Juckreiz

Ist ein Mückenstich bereits aufgekratzt, kann ein Tröpfchen Honig helfen, so war man früher überzeugt. Honig soll antibakteriell wirken und die Heilung der Haut beschleunigen.

Zahnpasta soll ebenfalls gegen Juckreiz helfen. Aber vorsicht, sie trocknet die Haut auch aus, deswegen sollte sie wirklich nur auf dem Mückenstich platziert werden.

Mückenstiche sind in unseren Breitengraden meist ungefährlich. Dennoch sollten Eltern darauf achten, dass Kinder sich nicht die Haut blutig kratzen. «Durch das Kratzen schädigt man nicht nur früher oder später die Haut, man verteilt den Speichel der Stechmücke auch großflächiger. Die Rötung des Mückenstichs breitet sich dadurch aus und auch das Jucken wird schlimmer. Bei aufgekratzten Mückenstichen besteht außerdem die Gefahr, dass sie sich entzünden. Vorsichtshalber sollte man einen einmal aufgekratzten Stich also mit Pflaster schützen und kann darunter eine Wund- und Heilsalbe auftragen», heisst es auf der Informationsseite der deutschen Asana Apotheke. Hält das Jucken also an, oder kommen sogar Beschwerden dazu, ist eine Beratung in der Apotheke eine gute Idee.