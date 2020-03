Könnten Sie sich ein Szenario vorstellen, in dem die Sommerferien zur Schulzeit umfunktioniert würden?

Nein. Zum jetzigen Zeitpunkt sehe ich das nicht als gute Lösung. Man müsste dann den Mut haben, die fünf Wochen Ferien vorzuverlegen. Das würde aber eventeuell immer noch in die kritische Phase der Bewältigung der Corona-Krise fallen. Was Ferien da für eine Bedeutung haben, ist schwer einschätzbar. Es ist eine Frage der Werte. Aber in der Bevölkerung käme das nicht gut an.