So können Eltern sich gegen einen gefährlichen Schulweg wehren

Pascal Regli, jedes Kind hat das Recht auf einen zumutbaren Schulweg. Dennoch gibt es Fälle, in denen der Schulweg in der Praxis nicht zumutbar ist. Wie hoch schätzen Sie die Zahl der betroffenen Kinder ein?

Hier eine Zahl zu nennen, wäre reine Spekulation. Diese Zahlen werden nicht erhoben. In unserer Tätigkeit haben wir festgestellt, dass das Recht auf einen zumutbaren Schulweg gar nicht flächendeckend bekannt ist. Gerade in der Romandie ist dies beispielsweise weniger ein Thema, obwohl dort die Zahl der Elterntaxis einiges grösser ist als in der Deutschschweiz und die Probleme auf den Schulwegen eher häufiger sind. Dass die Problematik normalerweise kaum im Vordergrund steht, lässt aber darauf schliessen, dass die meisten Kinder in der Schweiz einen zumutbaren Schulweg zurücklegen dürfen.