3. «Vitamin C hilft sofort»

Wisst ihr noch, in den 80er-Jahren, als wir ständig Vitamin C Brausetabletten aufgetischt kriegten, damit wir uns nicht erkälten oder die Erkältung schneller verschwindet? Nun, die waren lecker. Gebracht hats dennoch wenig. Tatsächlich konnte wissenschaftlich nie nachgewiesen werden, dass Vitamin C wirksam vor Erkältungen schützt oder Beschwerden akut lindert. Dafür zeigen neueste Untersuchungen, dass hochdosiertes Vitamin C als Infusion bei der Bekämpfung von Long-Covid-Symptomen zum Einsatz kommen könnte. Langzeitfolgen wie das chronische Erschöpfungssyndrom, Muskel- und Gelenkschmerzen, Müdigkeit oder Schlafstörungen können durch Vitamin C positiv beeinflusst werden, so die ersten Erkenntnisse.