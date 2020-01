Knigge-Expertin Katrin Künzle hat eine atypische Idee für bessere Tischmanieren bei Kindern: «Ein Schweinetag, an dem man alles mit der Hand isst und Mama von mir aus eine Plastikplane auslegen muss, ist wundervoll. So lassen sich auch Königstage besser durchsetzen, an denen man königlich darauf achtet, nicht zu kleckern.»