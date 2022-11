1. Der tägliche Ad-hoc-Kalender aka die Wichteltür

Was ihr tun müsst: Eine Wichteltür basteln. Notfalls aus Karton. Das ist eine klitzekleine Tür, nur einen Zeigefinger hoch. Dann montiert ihr die Tür irgendwo in einer Zimmerecke an die Wand, entweder ebenerdig oder mit einer kleinen Leiter unten dran, und erklärt den Kids, ein Adventswichtel sei eingezogen. Er sei dieses Jahr für den Adventskalender zuständig, sagt ihr weiter. So habt ihr jeden Tag aufs neue Zeit, euch zu überlegen, was der Wichtel morgen wohl bringen wird. Die ganze Planung über 24 Tage fällt weg. Die Einpackerei ebenfalls, respektive: sie kommt nicht auf einen Schlag.