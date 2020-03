Hinkt die Schweiz in der Chancengleichheit also der EU hinterher?

Eindeutig. Gerade die Länder in der EU verfolgen eine intensivere Gleichstellungspolitik. Einen starken Effekt sehen wir auch in den nordischen Ländern, wo seit fünfzig Jahren Elternförderung betrieben wird. Dort haben Kinder ganz andere Rollenvorbilder als bei uns. Ihre Eltern sind viel öfter beide berufstätig - und zwar oftmals in vergleichbar hohen Pensen. So ist die Hausarbeit viel egalitärer aufgeteilt. In der Schweiz sind konservative Modelle noch die Norm, da die Mehrzahl der Mütter in relativ kleinen Teilzeitpensen arbeitet. Ein Grund ist hier die konservative Familienpolitik.