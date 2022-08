Auch in modernen Zeiten gibt es Namen, die von Persönlichkeiten so stark besetzt werden, dass man sie sich fürs eigene Baby nicht mehr vorstellen kann. Greta ist so ein Name. Dabei denken mittlerweile viele Menschen automatisch an Klimaaktivistin Greta Thunberg. Ob man das nun gut findet oder nicht: eine Vorbelastung des Namens bleibt. Die Umfrage zeigt, dass 75 Prozent der Befragten Deutschen ihr Kind nicht mehr Greta nennen würden – sogar, wenn ihnen der Klang des Namens oder dessen Bedeutung «die Perle» vielleicht sogar gefällt.