Games fördern die Kreativität «Oftmals geht es beim Spielen nicht um den Inhalt , sondern ums Spielen an sich und um den Spass. So spielen Kinder, Jugendliche und Erwachsene zur Unterhaltung und zum Ausgleich, genauso wie auch andere Medien «konsumiert» werden. Anders als bei Büchern und Filmen können die Spielerinnen und Spieler bei Games den Verlauf der Geschichte bis zu einem gewissen Grad selber beeinflussen. Digitale Spiele lassen also mehr Interaktion und Kreativität zu als etwa Bücher.»