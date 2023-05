Ist eine selbstbestimmte Geburt im Spital nicht möglich?

Wo liegt künftig der Unterschied zwischen Geburtshaus und Spital Zollikerberg?

Die Umgebung ist natürlich eine andere. Im Geburtshaus erleben werdende Eltern die Ankunft ihres Kindes in einer familiären Umgebung und einer häuslichen Struktur. Ein Gefühl wie zuhause, nur in Spitalnähe. Es wird eine Gemeinschaftsküche geben sowie einen Aussensitzplatz mit Zugang zum Spitalpark. Der Unterschied zwischen einer Gebärabteilung und einem Geburtshaus liegt in der Atmosphäre. Und auch in der Kontinuität der Betreuung. Im Geburtshaus werde kleinere Teams im Einsatz stehen. Dort wird es möglich sein, dass eine Frau vom Beginn der Schwangerschaft bis zum Ende des Wochenbetts von derselben Hebamme betreut wird.