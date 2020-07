Mein Kind ist sensibel, mitfühlend und liebevoll – warum schlägt es manchmal trotzdem zu?

Es kann ein Zeichen von Angst oder Unsicherheit sein. Sensible Kinder nehmen Bedrohungen vermehrt wahr, was zu einer inneren Spannung führen kann. Ein Wutausbruch, sprich Beissen, Schubsen, Schlagen, wirkt in solchen Momenten erlösend.