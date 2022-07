5. Lasst das Kind die Arbeit selber machen

Kinder können ab seinem sehr frühen Alter ganz spielerisch in den Haushalt eingeführt werden. Im Kleinkindalter reissen sies ich meist noch darum, mit einem Schwamm herumpantschen zu dürfen. Grössere Kinder finden Gefallen am Gartenschlauch. Lasst ihnen doch das Vergnügen: Stellt sie an einen Ort, an dem sie mit Wasser herumspritzen dürfen, so lange wie wollen (im Winter kann dies die Badewanne sein, im Sommer der Garten) und lasst sie die Arbeit selber erledigen, ohne dass sie es merken.