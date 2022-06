Die Bibeli und Mitesser treten nicht etwa nur im Gesicht auf, sondern können eigentlich jeden Körperteil befallen, wobei sie neben dem Kopf auch an Schultern und Oberkörper am häufigsten vorkommen. Es gibt auch schwerwiegende Formen mit Zystenbildung und starken Entzündungen, für deren Behandlung man medizinische Unterstützung in Anspruch nehmen sollte. Die behandeln wir in diesem Artikel nicht. Auch von Neugeborenen-Akne, Säuglings-Akne, Sonnen-Akne oder Spätakne bei Erwachsenen ist nicht die Rede. Wir sprechen hier nur von der Akne, die man selbst behandeln kann: Von nervigen roten Punkten und schwarzen Poren im Geischt, die aufs Erscheinungsbild schlagen aber ansonsten relativ harmlos sind.