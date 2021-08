4. No FOMO

«FOMO», also die Angst, etwas zu verpassen, ist ein Problem, welches vor allem junge Leute haben. Frauen über 40 hingegen hatten reichlich Zeit, sich im Leben nur um die eigenen Bedürfnisse zu kümmern. Sie müssen nicht mehr an jede Party springen, jeden Trend mitmachen oder jeden Winkel der Welt erkunden. Statt regelmässig bis vier Uhr morgens zu tanzen, schaukeln sie nun ihre Babys in den Schlaf – und finden das gut so.