Die Ergebnisse sind erschütternd: In jedem zweiten Haushalt, in dem ein Kind am Coronavirus erkrant war, steckte sich in der Folge mindestens ein Familienmitglied mit Covid19 an. Das Ansteckungsrisiko sei bei Kindern unter 12 Jahren höher als bei Teenagern – was wohl auch darauf zurückzuführen ist, dass sich kleinere Kinder weniger gut isolieren lassen. Denn die Studie empfiehlt, dass sich Personen (also auch Kinder) nach einem positiven Corona-Test sofort in einem Zimmer in Isolation begeben und nach Möglichkeit ein eigenes Badezimmer benutzen sollen. Denn das Ansteckungsrisiko sei in den ersten fünf Tagen nach Krankheitsausbruch am höchsten.