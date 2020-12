Falls das Postulat angenommen wird, beginnt erst die politische Ochsentour: Prüfberichte um Prüfberichte, bis schliesslich der Bundesrat entscheiden muss. Läuft es so, wie es sich Regula Bernhard Hug, Leiterin der Geschäftsstelle Kinderschutz Schweiz, erhofft, wird am Ende das Zivilgesetz angepasst: «Ein Gesetz ist ein starkes Signal und reduziert nachweislich die Gewalt an Kindern in der Erziehung.», sagt sie.