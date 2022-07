Also sollte man ein Neugeborenes am besten gar nicht auf den Arm nehmen?

Wichtig ist, dass die Eltern sagen, was für sie stimmt und was ihnen entspricht. Natürlich haben ein Grosi, ein Gotti oder die Geschwister das Bedürfnis, das Baby halten zu dürfen. Hier geht es schliesslich auch um die Bindung in der Sippe und darum, dass verschiedene Bezugspersonen eine gute Beziehung zum Kind aufbauen dürfen. Das ist eine sehr schöne Sache und für alle Beteiligten wichtig. Das Wann und Wie bestimmen jedoch die Eltern des Kindes. Ich empfehle Eltern, schon vor der Geburt darüber nachzudenken, wie sie das handhaben wollen und ihre Überlegungen offen zu kommunizieren. Es gibt Eltern, die sich entschliessen, dass sie ihr Kind gerne den Besuchenden in den Arm geben möchten. Das ist schön. Aber es gibt auch Eltern, die sich entscheiden, dass nur sie das Neugeborene halten während der ersten Tage – hier ist von den Besuchenden Verständnis gefragt. Wann Eltern bereit sind, ihr Kind in die Arme von Drittpersonen zu geben, ist äusserst individuell. Und wenn man selbst sein Kind gerne geteilt hat, so darf man nicht erschrecken, wenn eine andere Mutter einem ihr Baby nicht überlässt. Ich denke, die Eltern spüren gut, was für sie und ihr Kind das Beste ist. Und wenn sie dies offen kommunizieren, kann der Neugeborenen-Besuch für alle ein sehr inniges Erlebnis sein.