Wenn euer Kind zur Sorte gehört, die Wasser scheut, wird es das nicht gerne hören: Pollen setzen sich in den Haaren, der Kleidung und überall am Körper ab. Wenn man von Draussen hineinkommt, lohnt es sich also, die Kleidung zu wechseln oder während der Pollenflugsaison sogar jeden Abend kurz unter die Dusche zu stehen.