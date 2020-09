Vieles, was die Kinder auf dem Pausenplatz oder andernorts tun, kriegen Eltern gar nicht mit. Wie merkt man, ob das eigene Kind mobbt?

Das merkt man im konkreten Fall nicht zwingend. Grade, wenn Mobbing auf Social Media stattfindet, werden es die Eltern unter Umständen ganz lange nicht merken. Was man als Eltern beeinflussen kann, passiert aber sowieso eher, bevor es zu Mobbing kommt. Eine klare Haltung gegen Mobbing muss in der Erziehung und in der Familienkultur von Anfang an gelebt und geübt werden.