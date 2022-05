Der Film steht in Kritik, weil er zwar das Problem aufzeigt, jedoch Hinweise fehlen, wie Eltern oder Pädagogen beim Verdacht auf Missbrauch im Netz vorgehen können.

Ich habe die Produzentin des Filmes interviewt. Der Film will in erster Linie aufrütteln, er ist aber als Paket gedacht. In Tschechien wird er in Schulvorführungen mit Präventionsanlässen verbunden. Beim SRF betten wir den Film in einen Themenschwerpunkt ein. Auf die Erstausstrahlung am Montagabend folgt am Dienstag der «Club», an dem verschiedene Expertinnen und Experten teilnehmen, aber auch Schulklassen mitdiskutieren, die den Film gesehen und besprochen haben. Ausserdem gibt es während dem «Club» und der Zweitausstrahlung nach dem «Club» den «Club-Chat». Da beantworten Fachpersonen die Fragen der Zuschauenden. Wir fanden, es braucht für einen Film, der so aufwühlt, eine Begleitung.