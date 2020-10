Kristina Keitel, was hat den Auschlag gegeben, dass Sie neu auch eine medizinische Online-Beratung anbieten bezüglich Kindern und Coronavirus?

Die Infektionen mit dem Coronavirus steigen aktuell stark an. Gleichzeitig beginnt in der Schweiz die kalte Jahreszeit mit den normalen Winter-Viren. Kinder werden öfter krank. Aber für Kinder ist es auch in dieser schwierigen Zeit sehr wichtig, dass sie, wenn immer möglich die Schule oder die Kita besuchen können. Deshalb hat das Bundesamt für Gesundheit zusammen mit einer Gruppe von Experten im September Empfehlungen herausgebracht, die einen Schul- oder Kita-Besuch erlauben sollen, ohne dass andere Kinder dadurch gefährdet werden.