Wie sieht eine faire Aufteilung von Arbeit und Verantwortung zwischen Erziehenden eigentlich aus?

Fairness bedeutet, dass die Erziehenden gemeinsam aushandeln, wie sie die Verantwortung in Erwerbstätigkeit, Kinderbetreuung und Haushaltarbeit aufteilen. Wer hat eher die Möglichkeit und die Motivation auf ein höherprozentiges Arbeitspensum ausser Haus? Was macht steuertechnisch Sinn? Wenn beide Partnerinnen oder Partner je mindestens 70 Prozent arbeiten, ist jede und jeder einzeln besser versichert als in einem niedrigeren Pensum und kann so ein eigenes Alterskapital äufnen. Diese Überlegungen sollte jedes Paar von Beginn weg gemeinsam anstellen. Noch immer bleiben viele Themen unangesprochen, das fixiert Männer wie Frauen in ihren Rollen. Und die Arbeitgebenden sollten in ihrer Firmenkultur festlegen, dass flexibles Arbeiten auch in höheren Kaderpositionen möglich ist.