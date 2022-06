In machen Fällen, wenn viele Verletzungen vorhanden sind, läuft es auf das Erziehungsmodell Parallell-Parenting hinaus. Also die parallele Elternschaft, in der jeder Elternteil in seiner Zeit mit den Kindern seine eigenen Regeln festsetzt und die Eltern gemeinsamen Terminen, Events oder Erlebnissen aus dem Weg gehen.