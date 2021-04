Nachdem wir in unserem Zwillings-Dossier thematisiert haben, welche Auswirkungen es auf Mehrlinge hat, wenn sie immer gleich angezogen werden, und welche Erziehungs-Fallen Zwillingseltern vermeiden können, haben wir Expertin Elian Zürcher die absolut brennende Folgefrage gestellt: Was können Mehrlingseltern tun, um ihre Kinder individuell in deren Entwicklung und Selbsterkennung zu fördern? Hier die Antwort: