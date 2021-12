Die negativen Nachrichten für Schwangere reissen in der Corona-Pandemie nicht ab. Nachdem bekannt wurde, dass Frauen, die ein Kind erwarten, im Falle einer Infektion mit dem neuen Coronavirus ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf in Kauf nehmen müssen, zeigt nun eine Studie auf, dass die Infektion sich auch auf ihre Ungeborenen auswirkt. Das Risiko für eine Totgeburt steigt nach einer Corona-Infektion während der Schwangerschaft signifikant an.