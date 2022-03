Eine wirklich sichere Vorbeugung ist also nicht möglich?

Es gibt Punkte, bei denen man davon ausgeht, dass sie den plötzlichen Kindstod begünstigen könnten. Etwa, wenn die Eltern des Babys Raucher sind. Oder wenn ein Baby Plüschtiere und Decken mit im Bettchen hat. Beim Stillen wiederum konnte man feststellen, dass es einen gewissen Schutz bietet. Das Pucken, also das feste Einwickeln von Neugeborenen in ein Tuch, soll jedoch das Risiko erhöhen. Aus diesen Erkenntnissen resultieren standardisierten Empfehlungen für Eltern von Neugeborenen, die in den vergangenen 20 Jahren zu einem markanten Rückgang der Fälle von plötzlichem Kindstod führten. Diese Empfehlungen scheinen also zu wirken.