Lieber genau anders rum, meint Schlafforscher Prof. Reto Huber vom Universitäts-Kinderspital in Zürich. Besser sei, am Morgen früher aufzustehen, respektive die Kinder früher zu wecken. Dabei spiele das Licht eine wichtige Rolle. Es könne helfen, gleich nach dem Aufstehen nach Draussen zu gehen. «Licht am Morgen verschiebt den Rhythmus so, dass man früher aufwacht, respektive am Abend früher müde wird.» Dementsprechend sollten Kinder am Anbend vor dem zu Bett gehen etwa eine Stunde lang weniger Licht ausgesetzt sein. «Denn Licht am Abend verschiebt den Rhythmus hin zu einer späteren Schlafenszeit... was man ja vermeiden möchte.»