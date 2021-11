So übersteht ihr die Trotzphase ohne Schaden

Es gibt eine sehr einfache Erklärung dafür, warum sich der kindliche Trotz vor allem gegen die Eltern (in manchen Fällen auch sehr ausgeprägt gegen die Grosseltern) richtet. Mama und Papa, Grosi und Opa, geniessen nun mal das grösste Vertrauen eines Kindes. Wenn es schreit, heult, sich abwendet und eben trotzt, dann ist das ein grosses Kompliment: Es fühlt sich so wohl und der ihm entgegengebrachten Liebe so sicher, dass es sich traut, seinen Emotionen freien Lauf zu lassen.