Welche Reaktion wäre also richtig?

Solche Begebenheiten sind doch eine super Gelegenheit, um über Rassismus zu sprechen. Ich empfehle Eltern, statt mit Angst und Panik zu reagieren, einfach tief durchzuatmen und dann zu antworten: Cool, können wir das besprechen. Wo hast du das gehört? Was fühlst du, wenn du so etwas hörst? Offen und echt reagieren und dem Kind zeigen: Zuhause ist ein geschützter Raum. Hier darfst du über alles sprechen, was dich beschäftigt. Du darfst mir alle Fragen stellen und wirst dafür nicht verurteilt. Aber auch eine klare Haltung einnehmen gegen Rassismus. Genau gleich, wie man das auch gegen Gewalt tun würde. Wichtig für Eltern bleibt die Reihenfolge: Wir interessieren uns und hören den Kindern zu und wir nehmen Stellung für eine antirassistische Einstellung – alle Menschen sind gleichwertig.



In älteren Kinderbüchern werden häufig Ausdrücke verwendet, die wir heute als rassistisch einstufen. Also empfehlen Sie Eltern nicht, diese Bücher aus dem Kinderzimmer zu entfernen?

Wieso markiert man solche Wörter nicht einfach und schaut nach, woher der Begriff kommt. Wie er früher verwendet wurde und heute wahrgenommen wird. Und wieso sich das verändert hat. Man könnte auch neue Begriffe dafür erfinden, die niemanden verletzen. Am Ende ist damit mehr erreicht als mit einem Tabu. Ich höre allerdings gerade von einigen mir befreundeten Familien, dass die Initiative, veraltete Bilderbücher zu entsorgen und belastete Begriffe nicht mehr zu verwenden momentan von Kinder und Jugendliche kommt. Sie sind empfindsam für Veränderungen und sie spüren, dass sich gesellschaftlich gerade etwas bewegt, Menschen auf die Strasse gehen und sich Sportler und Polizisten in den USA runterknien, um gegen Rassismus zu demonstrieren. Hier können wir als Eltern auch von unseren Kindern lernen und uns gemeinsam darauf einigen, auf welche rassistischen Begriffe und Lieder wir verzichten wollen.