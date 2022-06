Tabuthema Kinderneid: Auch Männer sind betroffen

Viele Paare brauchen einfach etwas länger Geduld. Manchmal jahrelang. Was, wenn sich der Kinderwunsch nie erfüllt?

Den Kinderwunsch aufgeben zu müssen gleicht einem Trauerprozess. Man weiss das ja meist nicht von heute auf morgen, dass es definitiv nicht gehen wird. Es kommt in Wellen. Manchmal kommt man besser damit klar, manchmal gar nicht. Es ist auf jeden Fall ein einschneidendes Erlebnis, das existenzielle Fragen aufwirft. Man muss für sich herausfinden, was man mit diesen 20 Lebensjahren machen will, die man mit Elternaufgaben füllen wollte. Hier kann man für sich oder mit professioneller Hilfe versuchen, herauszufinden, was einen noch glücklich machen könnte. Manche Frauen und Männer mit unerfülltem Kinderwunsch tragen viel Liebe in sich, die sie gerne weitergeben möchten. Vielleicht gibt es ein Kind im Umfeld, für das man die Rolle einer liebevollen Bezugsperson übernehmen darf. Das nimmt den Fokus vom Schmerz weg und legt ihn auf eine neue Aufgabe.