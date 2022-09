4. Kochen mit Restwärme

Beim Kochen lässt sich ebenfalls eine Menge Energie sparen. Grundsätzlich lassen sich Nudeln ja sogar in kaltem Wasser gar kochen – indem man sie einfach über Nacht im Topf stehen lässt. So weit müsst ihr aber gar nicht gehen (oder nur im Falle eines Blackouts). Es reicht, wenn man das Wasser für Nudeln, Reis und Co. im Wasserkocher vorkocht, statt es auf der Flamme zu erhitzen.