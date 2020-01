«Ein wöchentliches Körperdate im Familienkalender einplanen schafft eine Ruheinsel ohne Druck. Dazu braucht es kein Flugzeugticket, sondern das Entfernen aller Erwartungen und üblichen Ziele, wie Erregung, Geschlechtsverkehr etc. im Kopf. Das schafft eine Spielwiese der Körper, auf der für einmal nur gekuschelt wird, gestreichelt, zusammen geduscht und manchmal führt es vielleicht bei beiden zu Erregung und zu der einen oder anderen sexuellen Praktik. Wichtig ist die Freiheit eines jeden wohin es führt und wo das Spiel aufhört. Wird jemand erregt und der andere nicht, darf das genossen werden und je nach Bedürfnis anschliessend mit Selbststimulierung zum Höhepunkt gebracht werden. Es braucht: einen Termin in der Agenda (es sollte nicht der letzte am Tag sein), und ein bisschen Zeit, eine halbe Stunde reicht. Körperliches Zusammensein ist auch ein Kitt in einer Beziehung.»