5. Schoppenwärmer

So ein Schoppenwärmer suggeriert Eltern, dass sie weniger zu tun haben, wenn sie die Milch oder den Tee ihrer Babys darin wärmen. Spoiler: Abzuwaschen gibts genau gleich viel. Nur steht so ein Schoppenwärmer auch noch unpraktisch in der Küche rum. Das Fläschchen lässt sich genauso gut in einer Wasserpfanne erhitzen. Die Temperatur des Getränks prüfen, bevor man es dem Kind gibt, muss man aus Sicherheitsgründen ja sowieso.