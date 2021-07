Ausgerechnet in der trockensten Gegend der Schweiz gehen Kinder den Spuren des Wassers nach. Das macht Sinn! Denn dort ist Wasser existentiell. «Über lange aufgehängte Leitungen musste das Wasser von weit hinten in den Tälern bei den Gletschern auf die Sonnenterrassen geleitet werden. Mit verschiedenen Bautechniken, Materialien sowie diversen Elementen wurde das Wasser gestaut und umgeleitet», schreibt Schweiz Tourismus. Diese Elemente können im neuen Suonenpark in Unterbäch VS bespielt werden. Kinder dürfen im Park nach Herzenslust mit Wasser chosle, planschen und sudeln. Vorsicht, eventuell wollen sie abends nicht mehr nach Hause!