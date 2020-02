Die Wissenschaft bestätigt, was Eltern schon lange wissen: Kinder nutzen meist nur einen Bruchteil ihrer Spielsachen. Wieso also nicht ein paar davon in den Keller räumen? So kann sich das Kind besser auf die vorhandenen Sachen konzentrieren. Und wenn es etwas Neues möchte, kann es das in der hauseigenen Ludothek gegen etwas Altes eintauschen.