Also ist es ok, wenn Eltern vorher Bilder ihrer Kinder auf Facebook oder Instagram teilen?

Diese Frage lässt sich nicht mit Ja oder Nein beantworten. Veröffentlichen Sie auf keinen Fall intime oder peinliche Bilder ihres Kindes. Eltern sollten sich die Auswahl gut überlegen. Grundsätzlich gilt: Erst denken, dann posten. So wie die Überprüfung der Privatsphären-Einstellungen. Teilweise geht es ja mehr um die Selbstdarstellung der Eltern als um den Nutzen für ihre Kinder. Eltern sollten sich bewusst sein, dass sie wie in anderen Bereichen auch, in ihrem Umgang mit Medien eine Vorbildfunktion gegenüber ihren Kindern einnehmen. Allgemein gesagt, ist gute Medienkompetenz wichtig – von Eltern und von Kindern. Das heisst, im Zweifelsfall lautet die Antwort: Nein.