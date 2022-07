Was Eltern wissen müssen, bevor sie ihr Kind allein in die Badi lassen

In den vergangenen Tagen häuften sich die Meldungen von Ertrinkungsunfällen im Zusammenhang mit der Hitze in verschiedenen Altersklassen. Was ist dran am Glaubenssatz, dass man nie ohne Annetzen ins Wasser sollte?

Sich an der prallen Sonne aufzuheizen und dann direkt vom Sprungbrett ins Wssser zu springen, wirkt sicher nicht gerade unfallpräventiv. Annetzen hilft ganz klar dem Körper, sich auf einen Temperaturunterschied einzustellen. Wenn wir an einem heissen Sommertag in einen kühlen Fluss steigen, passiert etwas im Körper. Je nach Situation kann das einen Krampf oder sogar Kreislaufprobleme verursachen. Es ist also sinnvoll, erst einmal nur mit den Beinen ins Wasser zu stehen, sich den Oberkörper anzunetzen, dann weiter abzutauchen und sich dabei Zeit zu lassen, bis man vielleicht sogar den Kopf unter Wasser hält. Erst dann losschwimmen.