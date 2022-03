Warum Eltern Kriegsspiele nicht verbieten sollten

Sabine Brunner, auf dem Pausenplatz werden beängstigende Bilder herumgereicht. Im Fernsehen sieht man Panzer und Explosionen. Wie können Eltern reagieren, wenn ihre Kinder mit nicht altersgerechten Informationen in Berührung kamen?

Wenn Kinder einem das erzählen, ist das schon mal gut. Dann kann man mit ihnen zusammen durchsprechen, was passiert ist, was sie mitgekriegt haben und welche Gefühle das auslöst bei ihnen. Je nach Alter, vielleicht so ab zehn, elf oder zwölf Jahren, schlage ich vor, dass man sich mit ihnen in die Thematik begibt, vielleicht gemeinsam Nachrichten schaut und bespricht: Wie sehe ich das? Wie siehst du das? Wie geht es uns dabei?