Das Beste: «Man liest überall, alleinerziehend zu sein bedeute, doppelte Arbeit zu leisten. Ich erlebe es nicht so. Seit ich alleinerziehend bin, kann ich alles effizient und in meinem Tempo erledigen, ohne dass mir jemand reinfunkt. Vielleicht bin ich einfach nicht teamfähig, aber mich entspannt das. Wer mit einem Partner oder einer Partnerin gesegnet war, der oder die sich nicht am Haushalt beteiligte, dessen Arbeitsaufwand nimmt nach der Trennung sogar ab: Denn plötzlich sind die Wäscheberge nicht mehr ganz so hoch.»