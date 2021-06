Urteilsfähigkeit und Volljährigkeit werden oft verwechselt. Während die Volljährigkeit mit dem 18. Geburtstag gegeben ist, tritt die Urteilsfähigkeit individuell ein und lässt sich nicht an einer konkreten Altersgrenze festmachen.



Urteilsfähigkeit entwickelt sich bei Kindern und Jugendlichen in der Regel zwischen dem 11. und 16. Lebensjahr. Es kann davon ausgegangen werden, dass Kinder im Alter von 10 Jahren noch nicht urteilsfähig sind, während Jugendliche mit 15 die Tragweite eines medizinischen Eingriffs in der Regel einschätzen können.