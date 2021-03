Die Hormone sorgen dafür, dass sich das Bindegewebe in der Schwangerschaft lockert. Tolle Sache für den Unterleib, denn dort soll ja der Platz fürs Baby entstehen. Nur wirken die Hormone nicht nur lokal, sondern im ganzen Körper, was dazu führt, dass sich auch das Zahnfleisch lockert und sich so leichter Bakterien darunter festsetzen können.