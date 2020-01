Wenn nach der Geburt der ganze Bekanntenkreis am Spitalbett steht, kann das neue Eltern überfordern. Besonders Mütter, deren Körper und Psyche viel verarbeiten müssen. Habt und zeigt Geduld. Reisst euch weder darum, das Kind sofort zu sehen, noch darum, es an seinem zweiten Lebenstag bereits stundenlang in den Armen zu halten. Vertraut auf die Eltern und deren Instinkt, wann ein Kennenlernen ohne Stress stattfinden kann. Wegrennen kann das Kind ja noch eine Weile nicht ...