Was braucht es, damit Kinder ihren Eltern vergeben können?

Zuerst muss ich begreifen, was passiert ist, woran es mir gefehlt hat und was das bei mir ausgelöst hat. Dann muss ich verstehen, wieso meine Eltern so sind, wie sie sind. Auch ihre Bedürfnisse wurden als Kinder eventuell nicht erfüllt. So kann Empathie entstehen, das ist die halbe Miete. Nun kann ich mir eingestehen, dass die Vergangenheit sich nicht ändern lässt, ich jedoch bestimmen kann, wie ich damit umgehe und in die eigene Autonomie komme. Das Ziel ist es, den Groll loszulassen und vielleicht sogar in Dankbarkeit umzuwandeln.