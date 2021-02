Während der Schwangerschaft wachsen die Haare bei betroffenen Frauen also im Überschuss. Und dieses Zuviel an Haaren verabschiedet sich mit dem Einpendeln des Östrogenspiegels nach der Geburt wieder. Es fühlt sich also vorübergehend so an, als würde man büschelweise Haare lassen. Dieser Prozess dauert einen bis sechs Monate.