In der Schweiz müssen Personen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, in Isolation. Sie dürfen diese erst nach zehn Tagen und zusätzlich negativem Testergebnis verlassen. In Quarantäne gehen Menschen, die Kontakt mit einer infizierten Person hatten oder aus einem Risikoland zurückgekehrt sind. Die Quarantäne dauert ebenfalls zehn Tage, sofern keine Symptome auftreten. Aktuell sind fast 8000 Menschen in der Schweiz in Isolation und mehr als 24 000 in Quarantäne.