1. Temperatur an den Händen oder der Stirn messen

Wenn Eltern überprüfen wollen, ob ihre Kinder kalt haben, legen sie ihnen oft eine Hand auf die Stirn oder fassen die kleinen Händchen an. Dabei kann man jedoch schnell verpassen, ob seinem Kind eventuell sogar zu warm ist. Denn Babys können sehr wohl kalte Händchen haben ohne dass der Körper friert. So messt ihr die Körpertemperatur eurer Kinder richtig: Mit den Fingern im Nacken / oberen Rückenbereich spüren. Ist die Haut angenehm trocken und warm, ist alles in Ordnung. Fühlt sich die Haut feucht oder klebrig an, ist dem Kind zu heiss.