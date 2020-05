Während jedoch der Name Kevin ganz klar einem sozial schwächeren Umfeld zugeschrieben wird, da sich (zumindest in der Theorie) vor allem bildungsferne Eltern bei der Namenswahl von Film und Fernsehen beeinflussen lassen. Der Name Kevin hat es in den vergangenen Jahren immer wieder in die Schlagzeilen geschafft: Sei es mit dem ausserordentlich fiesen Lehrerspruch «Kevin ist kein Name, sondern eine Diagnose» oder mit Studien, die belegten, dass Knaben mit Namen Kevin in der Schule benachteiligt werden — aufgrund der Vorurteile gegenüber diesem Namen.