Der Spieltrieb ist einer der Grundpfeiler der kindlichen Entwicklung. Spielen heisst lernen. Wenn Kinder im Spiel versinken, schulen sie ihre Feinmotorik und Kreativität. Interagierend mit anderen Kindern oder Erwachsenen, lernen sie auch, sich selbst zu regulieren und Regeln zu akzeptieren. All diese Fähigkeiten wird das Kind im Kindergarten brauchen, um sich zurechtzufinden. Nutzt die ersten Lebensjahre also gut, lasst euer Kind die Welt spielerisch entdecken und nehmt euch immer wieder Zeit, euch am Spiel eures Kindes zu beteiligen.